A Caserta il concerto omaggio ad Ennio Morricone con Nello Salza – la tromba del cinema italiano

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 28 luglio 2023). Domenica 10 settembre, alle ore 19:30, presso il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio di, si terrà ilal grandecon la partecipazione del M°e la sua band. Un evento esclusivo in cui la, in veste di protagonista, ripercorre le più affascinanti ed indimenticabili colonne sonore che hanno segnato la storia deled Internazionale proponendo così al pubblico un repertorio unico, presentato in forma di, due volte Premio Oscar con le musiche della colonna sonora di Nicola Piovani per il film “La Vita è bella” diretto e interpretato da ...