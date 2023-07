A Capri un turista travolto dalle onde salvato da un bagnino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri mattina ha rischiato di finire sulle rocce del faro di Punta Carena, a, unstraniero che è statodalla risacca provocata da alcune forti ondate arrivate fino in cima alla scogliera. L'uomo, dopo essersi ritrovato in acqua, non è riuscito a risalire a causa del mare grosso che lo rispingeva a largo. Da terra – dove erano presenti diverse persone, alcune delle qali hanno ripreso la scena che ora circola sul web – lo hanno visto ed il primo a intervenire è stato ildel Lido del Faro, Alessandro Saki Palumbo, che ha lanciato una cima per fare aggrappare il bagnante: poi si è tuffato e lo ha raggiunto, riportandolo a terra con l'aiuto degli altri collegi dello stabilimento. Per ilnessun danno.