A Baku è tutto pronto per la World Cup di scacchi

Leggi su agi

(Di venerdì 28 luglio 2023) AGI - Èper la decimaCup di. L'evento, cerchiato in rosso sul calendario da mesi, è caratterizzato dalla composizione di un tabellone tennistico, stile torneo dello Slam, che accoppia i giocatori in base alla forza e che, in quest'edizione, rispetto a quella di Sochi del 2021, aggiunge un turno di gioco. I partecipanti alla sezione Open passano così da 128 a 206 mentre quella femminile sarà composta da 103 giocatrici. È un appuntamento chiave per i giocatori più forti del circuito perché, oltre al titolo, regala tre posti per il prossimo torneo dei Candidati, previsto a Toronto ad aprile, e da cui uscirà lo sfidante dell'attuale campione del mondo, il cinese Ding Liren. Ma è un evento cruciale anche per Magnus Carlsen, il numero uno delle classifiche, che non lo ha ...