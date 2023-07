A 10 anni della strage del bus | sangue | morte e grida chiedono ancora giustizia

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti E’ la sera del 28 luglio 2013. Le lancette dell’orologio si fermano alle ore 19:40 quando sull’autostrada A16, all’altezza del territorio di Monteforte Irpino un pullman che tornava da un pellegrinaggio da Pietralcina diretto a Pozzuoli, precipita dal viadotto di Acqualonga. Muoiono 40 persone. E’ l’incidente stradale più grave che sia mai avvenuto in Italia. La causa emergerà in seguito (un guasto ai freni) e arriveranno anche delle condanne che comunque non hanno soddisfatto le famiglie delle vittime, men che meno sopito lo strazio che ha cambiato per sempre anche le loro vite. Un dolore cristallizzato negli occhi di quanti oggi hanno partecipato alla messa di suffragio presso il GiardinoMemoria, inaugurato duefa sotto il viadotto che esattamente diecimise fine alla vita di ...

