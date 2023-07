27 Luglio 2023 – Meloni pronta a volare in Cina

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 28 luglio 2023) Sulla Via della Seta “dobbiamo decidere entro dicembre abbiamo una scadenza che è indotta“. Lo ha detto la premier Giorgia, aggiungendo di esser stata invitata “diverse volte” a Pechino e che intende andare. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non concederà la grazia a suo figlio Hunter, che sta affrontando accuse fiscali e relative al possesso di armi da fuoco. Il Partito repubblicano (Pr) è il partito più popolare tra i cileni. E’ partita questo pomeriggio dal porto di Vittoria, nello stato brasiliano di Espirito Santo, la spedizione indel primo lotto di “litio verde”, estratto nella valle di Jequitinhonha, nella regione nord-orientale dello stato di Minas Gerais, in Brasile. Il ministero degli Affari esteri egiziano ha annunciato una nuova iniziativa per regolare definitivamente lo stato degli egiziani all’estero che non hanno ...