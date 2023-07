15 modi alternativi per riutilizzare le bustine di gel di silice | non gettarle valgono oro

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 28 luglio 2023) Consigli utili da non perdere: 15perledi gel di, non gettatele via! Tutti avranno trovato prima o poi deldi gel dinelle confezioni di diversi prodotti appena acquistati. Dalle scarpe alle borse, dall’abbigliamento ai prodotti di elettronica. La loro funzione è quella di proteggere gli oggetti dall’umidità all’interno degli imballaggi, in modo che non si formino condensa e muffe. Infatti, hanno una funzione essiccante. (GranTennisToscana.it)Per questa loro funzione, ledi gel dipossono essere riutilizzate in casa in tanti. Non vanno assolutamente buttate, quando aprite le confezioni di prodotti nuovi e gettate via gli imballaggi. ...