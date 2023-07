“ZERO4PUNTO20DUE” | a Lusciano Ce la nuova pizzeria di Andrea Galletti

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 27 luglio 2023), 27 luglio 2023 – L’imprenditore– pizzaioli per amore – scommette sul territorio casertano e porta nel centro diunaattività all’insegna della buona cucina e della pizza di qualità. Si chiama “” il nuovo locale, che ha aperto i battenti in via Della Libertà, 61(CE). «Siamo L'articolo