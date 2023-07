Zelensky | ' L' Ucraina può reintegrare rapidamente la Crimea nello Stato'

L'può reintegrare rapidamente la Crimea nel suo tessuto statale. La dichiarazione è del presidente ucraino Volodymyrnel suo discorso di gioved' mattina. Intanto la difesa aerea di Kiev ...: "POSSIAMO REINTEGRARE RAPIDAMENTE LA CRIMEA" "Possiamo reintegrare rapidamente la Crimea nel tessuto statale dell'", ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, nel messaggio ...Alle Maldive per un "viaggio d'affari", nei guai deputato del partito di Zelesnky Intanto Il presidente dell'Volodymyrha firmato la legge che prevede l'introduzione di un bollo ...

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di giovedì 27 luglio. Secondo il Pentagono, Kiev sta impiegando ora il massimo sforzo nella controffensiva ucraina. Mosca intanto ha ...Holodomor è il nome della carestia che in Ucraina, tra il 1932 e il 1933, ha provocato diversi milioni di morti: quale fu il ruolo di Stalin e perché il Senato ora lo ha riconosciuto come un genocidio ...