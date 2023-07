Zaki inizia il giro delle tv | chi non cita mai Poi la rivelazione sul volo di Stato

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 luglio 2023)la campagna per i salotti tv di Patrick, l'attivista egiziano che studiava a Bologna e che ha ottenuto la grazia dal suo Paese, dove eracondannato per alcuni articoli sui cristiani copti, grazie all'impegno del governo di Giorgia Meloni e del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Chesi premura di nonre nei ringraziamenti all'inizio della prima ospitata tv a In Onda, il programma di La7 condotto giovedì 27 luglio da Marianna Aprile e Luca Telese. "Grazie all'Italia, è per voi che sono qui oggi" ha detto l'attivista che ha spiegato che "i media si sono concentrati sul mio caso dal primo giorno e questo ovviamente ha cambiato le sorti. Sono qui oggi grazie alle persone di Bologna, grazie ai cittadini italiani, grazie ai media italiani che hanno preso la mia storia a ...