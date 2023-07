Zaki | ecco perchè ho rifiutato volo di Stato Sono indipendente

(Di giovedì 27 luglio 2023) Rifiutare ildiper tornare in Italia dall'Egitto, pur ringraziando il Governo italiano, non èun gesto comodo. Patrick, ospite della trasmissione In Onda de La7 ha spiegato così ...

Patrick, ospite della trasmissione In Onda de La7 ha spiegato così i motivi della sua scelta: "...perchè ho detto di no. E poi anche i soldi che avrebbero pagato per questo volo sarebbero ...

Roma, 27 lug. (askanews) - Rifiutare il volo di Stato per tornare in Italia dall'Egitto, pur ringraziando il Governo italiano, non è stato un gesto comodo.Interlocuzione da pari a pari che ha portato alla liberazione di Zaki. “E’ stata una partita secondaria. E’ un bravo ragazzo, un prigioniero politico. E adesso lui tenterà la carriera politica in ...