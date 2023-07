Xiaomi Mix Fold 3 avrà quattro sensori fotografici sviluppati con Leica

Gli appassionati e gli appassionati di tecnologia attendono con impazienza ulteriori informazioni e la presentazione ufficiale delFold 3 ad agosto.Entrambe le aziende hanno la stessa combinazione di fotocamere che ci aspettiamo di vedere sulloFold 3: una fotocamera wide, una ultra - wide e due teleobiettivi, uno dei quali è dotato ...Il banner che preannuncia il lancio delloFold 3 Ma non solo. Questo, infatti, andrà probabilmente a colmare un altro aspetto solitamente 'trascurato' (non volontariamente ma per ...

Xiaomi Mix Fold 3 in arrivo: smartphone pieghevole con sensori Leica IlSoftware.it

Xiaomi ha confermato ufficialmente che il Mix Fold 3 verrà lanciato ad agosto e sarà il primo dispositivo pieghevole ad essere realizzato su una nuova linea di produzione, con un design migliorato per ...