Xabi Alonso prossimo allenatore del Real Madrid? “Ogni cosa a suo tempo”

Commenta per primo Possibile ritorno in Bundesliga per Wout Weghorst . Secondo quanto riporta Kicker l'attaccante, tornato al Burnley dopo gli ultimi sei mesi passati in prestito al Manchester United, ..."È stato il motivo per cui mi sono unito al Real, per giocare con quei due e gli altri dietro di me con Modric,e poi ha firmato anche Toni Kroos. Ho sentito che era un'incredibile ...Secondo El Chiringuito , la rosa da cui scegliere è composta da 4 nomi: Raul , Arbeloa ,e... José Mourinho , il preferito di Perez .

Potrebbe essere Xabi Alonso il prossimo allenatore del Real Madrid dopo la partenza di Carlo Ancelotti nel 2024.Il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo allenatore che dovrà sostituire Ancelotti: nella lista anche Xabi Alonso che però si trova bene al Leverkusen ...