WWE | In arrivo un altro richiamo al passato per NXT è pronto il PLE No Mercy

(Di giovedì 27 luglio 2023) Da qualche anno NXT ha l’abitudine di mettere in scena i propri PLE, oppure i propri show speciali. Oltre all’iconico Takeover o a Stand & Deliver, nel corso del tempo abbiamo assistito anche a nomi che richiamavano eventi delsia WCW sia WWE, come ad esempio In Your House o The Great American Bash. Ecco NoLo stesso Shawn Michaels ha confermato che a settembre arriverà un nuovo PLE made in NXT e tale evento si chiamerà Noal, con l’allora PPV così chiamato andato in scena dalla fine degli anni ’90 ai primi anni 2000(1998-2008), tornato poi per due sole edizioni nel 2016 e nel 2017.