WTA Varsavia 2023 | Swiatek avanti | primi quarti per Stefanini Sramkova | che rimonta su Muchova

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il tabellone del WTA 250 di, passato quest’anno dalla terra rossa al veloce, si è riuscito ad allineare completamente aidi finale. Recuperato anche il primo turno (o meglio, la sua fine), tra l’americana Claire Liu e la cinese Yue Yuan, si è proceduto a giocare i sei match rimanenti per arrivare al venerdì senza intoppi. Per Liu il “premio” risulta essere Iga, che tanto per cambiare si esibisce in un doppio 6-2 e si ritrova in una sfida particolarmente interessante con la promettente ceca Linda Noskova, classe 2005 protagonista di un gran balzo quest’anno. WTA, Lucreziavola aied è ad un passo dalla top 100 del mondo A colpire, però, è qualcos’altro, nella parte bassa del tabellone. Karolina ...