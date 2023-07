Wta Varsavia 2023 | Stefanini batte Burrage in due set | primo quarto di finale nel circuito maggiore

(Di giovedì 27 luglio 2023)prosegue il suo cammino nel Wta 250 dindocon il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e 11 minuti di tennis. Dopo unset combattuto, l’inglese numero 96 del mondo va in rottura prolungata e dal 4-3 a suo favore delset non vince un solo gioco con un parziale pesantissimo di 9 game a 1 a favore dell’azzurra.diin carriera nelWta per, sempre più vicina alla top 100, che al prossimo turno affronterà la vincente della sfida tra la testa di serie numero 4 Zhu e Siegemund. TABELLONEperde subito la battuta in apertura diset resta sotto fino al 3-2 ...

Si gioca anche a, sul cemento: occhi puntati sulla talentuosa Karolina Muchova, numero 18 del ranking, nettamente favorita sulla qualificata Rebecca Sramkova. Possibili vincenti Rus in ...Tennis News Interviste Tennis Iga Swiatek è impegnata questa settimana nel250 di casa a. La numero uno del mondo polacca, prima di fare il suo esordio ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Tennis365, trattando diversi temi interessanti, tra i ...... SuperTennis ATP Umago, ore 21: Marco Cecchinato vs Lorenzo Sonego, SuperTennisAmburgo, non prima delle 15: Martina Trevisan vs Noma Noah Akugue, SuperTennis, ore 11.30: Lucrezia ...Tennis: tra le azzurre in campo oggi spicca Martina Trevisan, impegnata contro una wild card tedesca: notizie e pronostici.Impegno di secondo turno per Lucrezia Stefanini nel “BNP Paribas Warsaw Open” (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si stadisputando sui ...