WTA Varsavia 2023 | Lucrezia Stefanini vola ai quarti ed è ad un passo dalla top 100 del mondo

(Di giovedì 27 luglio 2023)approda aidel torneo WTA 250 didi tennis battendo la britannica Jodie Burrage per 6-4 6-1 in un’ora ed undici minuti di gioco: sul cemento outdoor polacco l’azzurra ritocca virtualmente il proprio best ranking portandosi al numero 101 dele sfiderà domani una tra la tedesca Laura Siegemund e la cinese Zhu Lin. Il match parte in salita per l’azzurra nel primo set, dato chein apertura cede subito il servizio ai vantaggi. L’azzurra nel sesto gioco riesce però a portarsi sullo 0-40 ed alla terza occasione opera il controbreak. Burrage strappa di nuovo la battuta all’azzurra nel settimo game, ma subito doposi riporta sul 4-4, allungando poi sul 5-4 ed infine trovando il break decisivo a ...

Si gioca anche a, sul cemento: occhi puntati sulla talentuosa Karolina Muchova, numero 18 del ranking, nettamente favorita sulla qualificata Rebecca Sramkova. Possibili vincenti Rus in ...Tennis News Interviste Tennis Iga Swiatek è impegnata questa settimana nel250 di casa a. La numero uno del mondo polacca, prima di fare il suo esordio ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Tennis365, trattando diversi temi interessanti, tra i ...... SuperTennis ATP Umago, ore 21: Marco Cecchinato vs Lorenzo Sonego, SuperTennisAmburgo, non prima delle 15: Martina Trevisan vs Noma Noah Akugue, SuperTennis, ore 11.30: Lucrezia ...Tennis: tra le azzurre in campo oggi spicca Martina Trevisan, impegnata contro una wild card tedesca: notizie e pronostici.Impegno di secondo turno per Lucrezia Stefanini nel “BNP Paribas Warsaw Open” (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si stadisputando sui ...