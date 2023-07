WTA Losanna 2023 | risultati 27 luglio | Francia dominante | vanno ai quarti Diane Parry | Clara Burel ed Alizé Cornet

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tripletta transalpina negli odierni ottavi di finale del torneo WTA 250 di: al Ladies Open Lausannesi registrano le vittorie died. Non ci sono azzurre oggi in campo sulla terra battuta outdoor elvetica e la scena è tutta per labatte in tre set la padrona di casa, la svizzera Jil Teichmann, sconfitta con lo score di 6-1 1-6 6-4, mentre vincono in due partite, che elimina la montenegrina Danka Kovinic per 6-4 7-5, e, che liquida la statunitense Emma Navarro col punteggio di 6-3 6-2. Completano il quadro dei...

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Elina Avanesyan ai quarti di finale del250 di2023 , torneo di scena sui campi in terra battuta della città svizzera. Continua ad alzarsi l'asticella per la tennista azzurra, brava a superare in tre set Naef e Riera e ora ......del ranking, nettamente favorita sulla qualificata Rebecca Sramkova. Possibili vincenti Rus in Rus - Lys (Amburgo) Trevisan in Noha Akugue - Trevisan (Amburgo) Navarro in Burel - Navarro ()...Nel250 di, pur faticando più del previsto, Elisabetta Cocciaretto ha staccato il biglietto per i quarti: al 2° turno la n.1 d'Italia [...] ha prevalso per 6 - 1 3 - 6 6 - 3 sulla 21enne ...

Il Ladies Open di Losanna è rimasto orfano di giocatrici elvetiche.Il Ladies Open di Losanna è rimasto orfano di giocatrici elvetiche. Ultima rossocrociata ancora in gara sulle rive del Lemano, Jil Teichmann (WTA 124) si è arresa agli ottavi di finale ad Alizé Cornet ...