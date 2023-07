WTA Amburgo 2023 | Martina Trevisan spreca molto e paga dazio | in semifinale ci va Noha Akugue

Martina Trevisan è uscita di scena ai quarti di finale del torneo250 di2023 (terra battuta) per mano della beniamina di casa Noma Noha Akugue . Sconfitta a sorpresa per l'azzurra, che nei primi due turni aveva perso appena cinque giochi in totale e ...Tennis, la statunitense Pera a caccia di vendetta Bernarda Pera è la campionessa in carica deldi, torneo che lo scorso anno vinse a distanza di una settimana dal trionfo di Budapest. In ...ATP, non prima delle 14.30: Lorenzo Musetti vs Jozef Kovalik (3 - 6 4 - 1 int.), SuperTennis ATP Umago, ore 21: Marco Cecchinato vs Lorenzo Sonego, SuperTennis, non prima delle 15:...

Trevisan sconfitta ad Amburgo dalla giovane Noha Akugue. Non è mancato un momento di tensione per una pallinata della giocatrice tedesca ...Una cinese padrona di Palermo, ma le italiane sono state ottime protagoniste. La vittoria di Qinwen Zheng, che molti vedono come una grande promessa per i suoi soli ...