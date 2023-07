Wonka | attore affetto da nanismo si scaglia contro l' Umpa Lumpa di Hugh Grant | Che diavolo gli hanno fatto?

(Di giovedì 27 luglio 2023) Unnano ha criticato la scelta didi ingaggiareescludendo gli interpreti con una vera disabilità. La scelta diper il ruolo di uninè stata criticata da undache ha puntato il dito denunciando l'esclusione di quelli come lui dal ruolo., nuovo adattamento del classico di Roald Dahl del 1964 La fabbrica di cioccolato, è diretto da Paul King e prodotto da Heyday Films, Village Roadshow Pictures e Warner Bros. George Coppen,britannicodanoto per aver interpretato Sweet Cupid nel fantasy Netflix L'Accademia del bene e ...

La scelta di Hugh Grant per il ruolo di un Umpa Lumpa inè stata criticata da unaffetto da nanismo che ha puntato il dito denunciando l'esclusione di quelli come lui dal ruolo., nuovo adattamento del classico di Roald Dahl del 1964 La ...Unaffetto da nanismo ha espresso le sue preoccupazioni.... il prescelto per "" Il regista e co - sceneggiatore diha detto a Rolling Stone che ha pensato subito a Timothée Chalamet per il ruolo di Willy, tant'è che l'non ha dovuto ...

Wonka, attore affetto da nanismo si scaglia contro l'Umpa Lumpa di ... Movieplayer

Un attore nano ha criticato la scelta di Wonka di ingaggiare Hugh Grant escludendo gli interpreti con una vera disabilità.George Coppen, attore affetto da nanismo, ha criticato Wonka per aver scelto Hugh Grant come volto dell'Oompa Loompa ...