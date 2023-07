WINDTRE BUSINESS e Visit Piemonte | avviato il progetto in ambito data analytics

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 luglio 2023 –, attraverso il brand, e, in cui opera l’Osservatorio Turistico della Regione, hannoundi monitoraggio della fruizione turistica., in particolare, mette a disposizione dell’Osservatorio Turistico della RegioneMobility, la sua soluzione di bigche permette di analizzare i flussi di mobilità di turisti eatori e dei punti di interesse all’interno di zone specifiche. Al momento il servizio è stato messo a punto per alcuni Comuni del territorio regionale, così da permettere di approfondire e sfruttare al meglio tutte le ...

ROMA -, attraverso il brand, e Visit Piemonte, in cui opera l'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte, hanno avviato un progetto di monitoraggio della fruizione turistica., in particolare, ...Scrive Basso () Non nuove regole, ma nuovo modello di. Righetti (Dazn) sulla fair share Il fair share non è un rimedio regolamentare ma una tassa. Scrive Denni Fair Contribution, ......partecipazione di affermati protagonisti del mondo dell'imprenditoria e del: Tomaso Trussardi , founder di Fast Cars Sow Food, Luca Cardone , responsabile 5G & corporate solutions di,...

Big data per il turismo, partnership WindTre Business-Visit Piemonte CorCom

Con Fake My History il browser per i gamer Opera GX sostituisce la cronologia reale con una fittizia dopo 14 giorni di inutilizzo del software per evitare che qualcuno veda che siete andati su siti vi ...La telco metterà a disposizione dell'ente del turismo della Regione la piattaforma Mobility Analytics, che sfrutta i dati della rete mobile e di geolocalizzazione dei turisti. Inizialmente l'adozione ...