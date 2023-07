Il team Promotech G. S. Lucchese ha riscosso successo e podi in varie gare. Dalla Toscana fino allo Stelvio, tanti piazzamenti importanti e ottimi ...CANCRO : questo periodo è davvero daper voi, soprattutto per gli affari. Cercate di ... VERGINE : questosarà all'insegna per voi della grande energia. Dovete perseverare e cercare ...La quarta tappa del campionato italiano velocità fuoristrada ilappena trascorso ha fatto tappa in provincia di Savona in occasione del 19° trofeo città di ... Gara daper i ...

Weekend da incorniciare Successi in tutta Italia LA NAZIONE

Il team Promotech G.S. Lucchese ha riscosso successo e podi in varie gare. Dalla Toscana fino allo Stelvio, tanti piazzamenti importanti e ottimi risultati.Pinetti Motorsport manda in vacanza il programma nel TCR Italy con un sorriso a trentadue denti, grazie ad un fine settimana stellare di Marco Pellegrini. In un Mugello Circuit dove la qualità del par ...