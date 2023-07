Webuild | firmato il contratto per l' attraversamento di Vicenza

(Di giovedì 27 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo, con una quota dell'83% del General Contractor Iricav Due, e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hannol'accordo da 1,82 miliardi per l'avvio della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del primo lotto costruttivo dell'di. Il lotto è parte della nuova linea AV/AC Verona-Padova, progetto che contribuirà alla modernizzazione dei trasporti del Nord Italia e su cuista già realizzando altre tratte, sempre con Iricav Due costituito oltre che dal Gruppo, per il 17% da Hitachi Rail STS e con quote minori di Lamaro Appalti e Fintecna.La nuova tratta si sviluppa per circa 6,2 chilometri dal Comune di Altavilla Vicentina fino alla Stazione die prevede anche ...

Iricav Due è il consorzio costituito per circa l'83% dal Gruppo e per il 17% da Hitachi Rail, con quote minori di Lamaro Appalti e Fintecna. Anche l'assetto urbano sarà interessato dai ...

