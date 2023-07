Wear OS sta per accogliere la nuova app di Audible

... invece, a riconoscere una caduta durante l'allenamento, mentre siin piedi o anche nel sonno, ... disponibili esclusivamente suO S. È possibile monitorare più facilmente i progressi di ...... invece, a riconoscere una caduta durante l'allenamento, mentre siin piedi o anche nel sonno, ... che saranno disponibili esclusivamente suOS. Potranno anche monitorare più facilmente i ...... invece, a riconoscere una caduta durante l'allenamento, mentre siin piedi o anche nel sonno, ... che saranno disponibili esclusivamente suOS. Potranno anche monitorare più facilmente i ...

WhatsApp è finalmente in distribuzione sugli smartwatch Wear OS Hardware Upgrade

Finalmente disponibile l’app di WhatsApp per Wear OS 3 per tutti gli utenti, dopo un breve periodo di prova in cui l’app era disponibile in versione beta.WhatsApp per iOS si aggiorna con trasferimento chat, modalità orizzontale videochiamate e silenziamento chiamanti sconosciuti. WhatsApp sbarca su tutti gli smartwatch Wear OS 3 in vista dell’evento Sa ...