Washington | Meloni incontra Biden | Relazioni Italia - Usa forti oltre il colore dei governi

: 'Chi crede nella pace deve supportare l'Ucraina' Parlando della guerra in Ucraina, il premier ha sottolineato che 'tutti insieme abbiamo deciso di difendere la legge internazionale e sono ...Giorgiaintanto è a: quali i temi dell'incontro con Biden Sono con noi, in ordine di scaletta: Carlo Cottarelli, economista ed ex commissario straordinario di governo per la ...Video su questo argomento Giorgia, ecco l'arrivo del premier a

Usa, Giorgia Meloni a Washington: incontrerà Biden TGCOM

(Agenzia Vista) Washington, 27 luglio 2023 "Diamo il benvenuto al Primo Ministro, siamo diventati amici. Ed è bello averti alla Casa Bianca. Grazie per essere venuta. Mi permetta di porgere le mie con ...Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Washington, in un passaggio delle dichiarazioni congiunte alla stampa con lo speaker della Camera dei Rappresentanti, Kevin McCarthy. «Le nostre ...