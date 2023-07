Wanda Ferragamo | storia di una donna che si immaginò ‘’manager’’

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dopo le ultime nomine all’amministrazione di Gruppi e brand del lusso, l’imprenditoria femminile cresce di rilevanza e riapre il dibattito tra genere e professione. Un dibattito storico che ritrova la sua origine nei primi anni del 1920, quando laentrava per la prima volta nell’industria e intraprendeva il suo lungo e complesso percorso verso l’apice. All’epoca ‘’famiglia’’ e ‘’lavoro’’ erano due parole che implicavano una scelta per la, che molto spesso ricadeva sulla famiglia, negando a se stessa l’opportunità di realizzarsi professionalmente, quasi fosse un percorso obbligato che non ammetteva eccezioni. Ma una, madre e moglie, negli anni ‘60 decise di invertire il corso della propria, risollevandosi immaginandosi. Il suo nome è...