Vuoi un primo piatto stellato? Copia la ricetta di Bruno Barbieri e lascerai tutti senza parole

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 27 luglio 2023) Prepara unda chefper una cena sublime: con ladella pasta alla puttanesca difarai un figurone! Un po’ come la Norma o ancora la Carbonara, la pasta alla puttanesca fa parte della tradizione culinaria tutta italiana. Contesa tra Lazio e Campania, leggenda vuole che per la prima volta questa pasta sia stata preparata a Ischia negli anni Cinquanta nello storico locale Rangio Fellone. Ma non solo. La pasta alla puttanesca dinon puoi lasciartela scappare! – (Fonte IG: @chef) – Grantennistoscana.itC’è ancora chi sostiene che l’idea di questopratico, veloce e improvvisato si debba proprio a Totò o ancora che, proprio per il suo nome particolare e ...