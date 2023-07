Vlahovic che burlone! VIDEO Il siparietto con la conduttrice americana

Sul futuro di, poi, ha aggiunto. 'Speropossa tornare in squadra il prima possibile. Lui è molto positivo e concentrato sul recupero, per la squadra è un giocatore importante'. Insomma, ...... ha parlato delle condizioni fisiche del suo compagno di squadra e nazionale Dusandurante ...serbo ha parlato anche della preparazione in vista della nuova stagione e dell'amichevolevedrà ...Schierandoli ai lati di un centravanti,o Lukakusia. Per altro contando su uomini di centrocampo,ci sia o meno un Pogba spendibile, capaci di sostenerli. Messi al centro del ...

Kostic, la Juve e il ritorno di Vlahovic: “Per noi è importante” Tuttosport

'Quella con il Milan è un'amichevole importante per noi, vogliamo vincerla', dice l'esterno serbo TORINO (ITALPRESS) - E' sempre calcio d'estate, ...Filip Kostic dalla tournée americana della Juventus ha parlato anche del connazionale Vlahovic, il cui futuro appare incerto ...