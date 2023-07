Violenza sulle donne | la proposta di FdI | “Prevenzione | protezione e certezza della pena”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 luglio 2023), un’emergenza costante che richiama alla necessità di nuovi strumenti legislativi. Per questo oggi la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Campione, ha presentato il disegno di legge sulladomestica. Un provvedimento, come ha spiegato la stessa senatrice Campione, “su cui c’è stato un supporto trasversale da parte tutte le forze politiche e che parte da tre pilastri:delle”. Il disegno di legge: più strumenti per fronteggiare laIl disegno di legge è sostanzialmente diviso in due parti: “la prima parte – spiega la senatrice Campione- propone norme di modifica del Codicele e del Codice ...