Vincenzo D' Introno | il ragazzo scomparso dopo un colloquio di lavoro

Nessuna traccia da più di venti giorni. Nessun cenno dopo quel colloquio di lavoro per cui si era spostato al Nord. Sembra essere sparito nel nulla Vincenzo D'Introno, 22enne della provincia di Bari scomparso dallo scorso 5 luglio. Quel giorno, stando a quanto reso noto dall'associazione Penelope Lombardia, il giovane era arrivato a Livigno per un colloquio di lavoro. Sono giorni di apprensione per la famiglia del 22enne originario della provincia di Bari, Vincenzo D'Introno, che da 21 giorni non ha notizie del ragazzo. Era a Livigno per un colloquio di lavoro. Dopo essere andato ad un colloquio di lavoro a Livigno (SO), ha perso il telefono cellulare e da allora di lui non si hanno più notizie. E' giallo attorno alla scomparsa di Vincenzo D'Introno, 22 anni, originario della provincia di Bari. La famiglia si è rivolta a 'Penelope', l'associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

Vincenzo D'Introno va a Livigno per un colloquio di lavoro e ... Fanpage.it

