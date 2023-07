Vinalia | a Guardia Sanframondi la 30ª edizione sul tema “Il tempo è un’illusione”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 luglio 2023) Torna la gioia diche quest’anno taglia il trentesimo traguardo. L’appuntamento con la più vivace rassegna enogastronomica è a(Benevento), dal 4 al 10 agosto prossimo. Ilscelto per l’2023 è “Il”, affermazione di Albert Einstein che, con la sua teoria della relatività, ci ha svelato che la soggettività delè pura realtà. “La fatica, la disillusione, l’amarezza, però – assicurano i resistenti organizzatori – non sonoe per mille passioni e mille ragioni, considerando che gli scoraggiatori di professione non devono mai vincere, non può mancare in questi tempi di pensiero triste una ventata di allegria, alleata formidabile di un evento che negli anni si è ...