ROMA - Matias Vina è a un passo dal Sassuolo . Il difensore uruguaiano classe 1997, reduce da un'esperienza in prestito al Bournemouth , potrebbe lasciare nuovamente il club giallorosso: è nel mirino ...La RomaTrigoria dopo la vittoria in amichevole contro il Latina di ieri mattina. La tournée asiatica è saltata e Mourinho è felice di tornare in Portogallo . I giallorossi alle ore 16 sono partiti in ...

Viña saluta la Roma: è a un passo dal Sassuolo. La formula dell'affare Corriere dello Sport