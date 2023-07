Video Juve | verso l' amichevole contro il Milan | le ultime da Los Angeles

Lacontinua ad allenarsi alla Loyola University di Los Angeles in vista dell'amichevole del 28 luglio contro il Milan. Grande euforia tra i bianconeri come racconta l'inviata della Gazzetta, Fabiana ......possibile contropartita Oltre a Sommer che resta uno degli obiettivi primari dell'Inter [] , ... L'Inter punterebbe al prestito mentre la Dea vorrebbe monetizzare la cessione dell'ex, valutato ...Come da tradizione, anche l'ultimo arrivato in casa, Timothy Weaho, ha dovuto sostenere il classico 'rito di iniziazione': per presentarsi ai compagni l'esterno d'attacco statunitense ha scelto 'Redemption Song' di Bob Marley. Guarda la sua ...

Juve, Weah canta Bob Marley per il rito di iniziazione La Gazzetta dello Sport

Presente al lancio di Radio TV Serie A, l'allenatore Serse Cosmi è stato incalzato dai giornalisti presenti sulla situazione creatasi da Romelu Lukaku. "Cosa ...Pellegrini Lazio, ecco come si potrebbe completare l’affare: la Juve aprirebbe ad una formula per la sua cessione Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sul mercato bianconero in uscita, concentra ...