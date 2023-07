VIDEO – Inter-Al Nassr 1-1 | gol e highlights della partita amichevole

(Di giovedì 27 luglio 2023)-Alè finita 1-1, terzasquadra di Inzaghi nel precampionatostagione 2023-2024 contando anche gli allenamenti congiunti: ecco ilcon i gol e gligiocata allo Yanmar Stadium Nagai Osaka in Giappone. SOLO UN PAREGGIO –-Al1-1 nella terzaprecampionato. Non riesce l’ad avere la meglio dell’Al-, formazione molto modesta nonostante gli acquisti multimilionari. Nell’di Osaka, contro il fresco ex Marcelo Brozovic, il punteggio è 1-1. Segna Abdulrahman Ghareeb a metà primo tempo, sull’unica vera occasione degli avversari: al ...

Nell'amichevole disputata ad Osaka l'pareggia per 1 - 1 contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic. In gol Ghareeb e Frattesi. Guarda ilcon gli highlights del ...Nella prima amichevole della sua tournée in Giappone, l'pareggia per 1 - 1 contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dell'ex Brozovic. Subito in gol il neoacquisto Frattesi. Guarda ilcon le reazioni social dei tifosi ...

Prima amichevole giapponese per l'Inter. I nerazzurri quest'oggi hanno pareggiato per 1-1 contro gli arabi dell'Al Nassr. Al termine del match il tecnico Simone Inzaghi ha parlato ai giornalisti con i ...