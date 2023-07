(Di giovedì 27 luglio 2023) Nell'amichevole disputata ad Osaka l'pareggia per 1 - 1 contro l'Aldi Cristiano Ronaldo e Brozovic. In gol. Guarda ilcon glidel ...

Nell'amichevole disputata ad Osaka l'Inter pareggia per 1 - 1 contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic. InGhareeb e Frattesi. Guarda ilcon gli highlights del ...Nella prima amichevole della sua tournée in Giappone, l'Inter pareggia per 1 - 1 contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dell'ex Brozovic. Subito inil neoacquisto Frattesi. Guarda ilcon le reazioni social dei tifosi ...Prima dell'intervallo, tuttavia, i nerazzurri hanno trovato il pareggio con un bel colpo di testa del neo acquisto Davide Frattesi, al primocon la sua nuova maglia. Ecco ildelle immagini ...

Video Gol Inter-Al Nassr 1-1: Ghareeb e Frattesi. Gli highlights La Gazzetta dello Sport

L’Inter Miami non vinceva da undici gare: il Marziano è arrivato e la musica è subito cambiata. Due vittorie di fila, pubblico in delirio, boom social con milioni di visualizzazioni e Beckham mai stat ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...