Viborg FF vs Lyngby Boldklub – probabili formazioni

(Di giovedì 27 luglio 2023) Sia ilFF che ilcercheranno di riprendersi dalle rispettive sconfitte della prima giornata quando si scontreranno alla EnergiArena venerdì 28 luglio nella Superliga danese. I verdi sono tornati in campo in campionato perdendo pesantemente contro il Nordsjaelland, mentre ilè stato sconfitto per poco dai campioni in carica del Copenaghen in casa. Il calcio di inizio diFF vsè previsto alle 19 Anteprima della partitaFF vsa che punto sono le due squadreFF Dopo il quarto posto in Superliga nel 2022-23, ilè ora pronto a sfidare Copenaghen e Nordsjaelland per ...