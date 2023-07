Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 luglio 2023)DEL 26 LUGLIOORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER CHI È IN VIAGGIO SULLA-TARQUINIA, UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE DA SANTA SEVERA A CERVETERI, IN DIREZIONELE VETTURE COINVOLTE SONO TRE, SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA ALTRO INCIDENTE SULLA A1-NAPOLI, SIAMO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE NAPOLI AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLAENNESIMO INCIDENTE SIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO BUS SOSTITUTIVI NELLE ORE SERALI SULLA LINEA ...