Via Palestro | Sala e Fontana ricordano le vittime 30 anni dopo

"Ricorrono trent'anni da quella notte, tra il 27 e il 28 luglio del 1993, in cui la mafia effettuò gli attentati ina Milano e davanti alle Basiliche romane di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro. A Milano fu una strage. Persero la vita i Vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito al trentennale della strage di: 'Ricorrono trent'anni da quella notte, tra il 27 e il 28 luglio del 1993, in cui la mafia effettuò gli attentati ina Milano e davanti alle Basiliche romane di San Giovanni ...Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il presidente della Lombardia Attilio Fontana hanno ricordato i 30 anni dalla strage didel 27 luglio 1993, deponendo corone di fiori al civico 14, davanti al PAC, dove dieci anni fa è stata posta una targa in ricordo delle vittime della strage mafiosa. A trent'anni dall'...Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Trent’anni fa la mafia sferrò il più violento degli attacchi mossi contro l’intera comunità nazionale con le bombe fatte esplodere a Milano in via Palestro e davanti alle ...Ovviamente per quanto possibile”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine delle celebrazioni per il 30esimo anniversario della strage di via Palestro. “Vorrei partire per qualche ...