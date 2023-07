Via dei Pescatori a Ostia | nuova disciplina di traffico | “Più fruibilità e sicurezza”

(Di giovedì 27 luglio 2023) La Risoluzione delladiin via deiè stata approvata questa mattina in Aula dopo l’ok giunto il 28 giugno scorso da parte della Commissione III LLPP e Mobilità presieduta dal Presidente Di Matteo. “Lo scorso 6 giugno abbiamo riaperto una delle più importanti e lunghe arterie del territorio – affermano l’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Guglielmo Calcerano ed il Presidente della terza Commissione LLPP e Mobilità Leonardo Di Matteo – con una serie di interventi risolutivi che hanno riguardato, tra l’altro, il rifacimento della sede stradale e gli attraversamenti pedonali. Il nostro obiettivo è stato quello di dare maggioreai cittadini, al contempo restituendo loro la possibilità di fruire di una essenziale arteria di collegamento tra Acilia e ...

Meta ha anche confermato che la maggior partelicenziamenti, che hanno portato all'eliminazione ... Lo stesso ha precedentemente definito il 2023 come l''anno dell'efficienza' per Meta, per......a Capitol Hill dove ha preso illa sua prima visita da presidente del Consiglio negli Stati Uniti. Previsti a partire dalle 10.15 ora locale (le 16.15 in Italia) l'incontro con i leader......le promesse e ad espandere il nostro impatto programmatico anche attraverso un rafforzamento... si svolta quando si lascia lapercorsa per un'altra, quando si sterza seguendo una traiettoria ...

Allarme in via dei Mille "Furti e danni alle auto Così non si può vivere" il Resto del Carlino

Il concorso "Vinci la Prima Gara in Europa della Lazio" è promosso dalla Bisteccheria Da Baffo, in Via dei Fulvi 8, Metro Porta Furba, Roma. Questa competizione ha come obiettivo ...Sabato 29 luglio, con la prima amichevole ufficiale, si concluderà la prima fase di preparazione precampionato che l’Ascoli sta svolgendo.