Via dall’Arabia | un ex Napoli compie il percorso inverso

(Di giovedì 27 luglio 2023) Un ex calciatore delha reso noto con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram il suo addio dal calcio arabo. L’Arabia Saudita sta entrando con prepotenza nel tessuto calcistico mondiale. I ricchissimi sceicchi sauditi si sono mossi con insistenza negli ultimi mesi (l’arrivo di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr è stato il preludio) e in questa sessione di calciomercato tantissimi stelle del calcio europeo hanno firmato contratti multimilionari con i club della Saudi Pro League. I vari Benzema, Firmino, Mendy, Kanté, Brozovic, l’exKoulibaly e tanti altri hanno deciso di cambiare vita e accettare di ricoprire un ruolo di secondo piano nel panorama calcistico mondiale, ma percependo cifre da capogiro. Eppure c’è anche chi riesce a dire “no” a queste offerte oppure chi deve fare ile ...

Anche se ti trovi benissimo in città e vaia malincuore devi ...è pervenuta un'offerta di duecento milioni per Osimhen'...è pervenuta un'offerta di duecento milioni per Osimhen......verrà annunciata una nuova valuta di riserva sostenuta'oro ... Ladella Seta Artica , d'ora in poi, sarà sempre più strategica. Con l'Saudita che punta a diventare un membro a pieno ...Verratti, che era legato al club francese fino al 2026, ritroverebbe incampioni come Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic - Savic e Ruben Neves, già acquistati in questi ultimi giorni'Al ...