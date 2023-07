“Via da Silvia Toffanin” Pier Silvio Berlusconi in ‘fuga’ col motoscafo | vacanze interrotte

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lavoro, lavoro, sempre lavoro. Anche se ormai siamo in pieno clima vacanza c’è chi non riesce, o semplicemente non può, staccare dalla propria attività professionale. Capita a tutti, anche a chi, come, potrebbe ‘campare di rendita’. Ed allora ecco che proprio l’amministratore delegato di Mediaset, ricevute le redini dell’azienda assieme alla sorella Marina dal papà, venuto a mancare il 12 giugno scorso, ha avuto un imprevisto proprio durante la vacanza con la famiglia e ha dovuto lasciaree i figli. Il settimanale Chi (foto sotto) ha pubblicato le immagini di un momento in cuisi trova in una situazione decisamente poco usuale, come potete vedere voi stessi. Il ...