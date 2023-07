"Vi regaleremo il grano". La promessa di Putin all'Africa: cos'ha detto ilGiornale.it

Il presidente russo ha parlato nelle scorse ore a margine del forum Russia-Africa organizzato a San Pietroburgo ...Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 27 luglio, in diretta. In Corea del nord il vertice a tre che rinsalda l’asse Mosca-Pechino ...