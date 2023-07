Vetri | pannelli e tetti | con il maltempo pioggia di richieste alle assicurazioni «Situazione mai vista»

... ombrelloni, arredi, ma anche insegne, serramenti,; distruttisolari e fotovoltaici e antenne e danni importanti ai tetti, in alcuni casi si sono registrati allagamenti. Danni ingenti ...... hanno rilevato una grave situazione diffusa di danni importanti a molti serramenti,e ... Drammatico anche il conto deifotovoltaici rotti, con l'impatto maggiore sull'edificio del ...Grandine così pesante da spaccare idelle auto in sosta. Per capire i rischi corsi daisolari installati sul proprio tetto o in balcone, è bene spiegare la loro progettazione. Ne ha ...

Vetri, pannelli e tetti: con il maltempo pioggia di richieste alle ... L'Eco di Bergamo

LA CONTA DEI DANNI. Code alle agenzie soprattutto nelle zone della provincia dove l’ondata di maltempo ha colpito più pesantemente. «Ogni anno ci aspettiamo il grande evento, ma stavolta più episodi r ...Lo spessore dei chicchi di grandine, ormai grandi come pesche, ha colpito le città del Nord Italia, devastando cappotti termici, pannelli fotovoltaici, tapparelle e vetri delle finestre. Ma a essere d ...