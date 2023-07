Vertice Russia-Africa | Putin | pronti a inviare grano in Africa gratis Onu | non risolve la crisi

... che con il Bangladesh sono i più colpiti dalla mancanza dei cereali ucraini, è arrivata la rassicurazione di Putin: il nostro grano sarà gratis per voi , ha detto al- Africa di San ...Nel frattempo, lacontinua a condurre la sua offensiva più a nord, al confine tra le regioni ... Ai margini delè ricomparso anche il leader di Wagner Prigoin che in un hotel di sua ...È questo, forse, l'aspetto più interessante del- Africa organizzato dal Cremlino a San Pietroburgo, in quella che appare come una seconda edizione in tono minore rispetto alla ...

Giallo su Prigozhin a San Pietroburgo al vertice Russia-Africa Agenzia ANSA

La Russia fornirà gratuitamente all'Africa fra le 2500 e le 50.000 tonnellate di grano. Lo ha detto oggi durante la sessione plenaria del vertice Russia-Africa il presidente russo Vladimir Putin, sott ...