Verso la Gmg di Lisbona | il Papa | “La Chiesa non è un club per anziani né per giovani”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Città del Vaticano – “Preghiamo affinché la Giornata Mondiale della Gioventù diaiuti noia metterci in cammino, testimoniando il Vangelo con la nostra vita”. E’ questa l’intenzione di preghiera per il mese di agosto cheFrancesco affida a tutti i cattolici nel tradizionale Video del, l’iniziativa promossa, realizzata e diffusa attrala Rete Mondiale di Preghiera del. Francesco sarà ala prossima settimana proprio per la Gmg. E questo video si differenzia dagli altri perché scandito da domande poste proprio dai. Di seguito la trascrizione: Quando vado innel mio quartiere, vedo solo persone anziane. Laè ormai una roba da?La ...

Non possiamo rassegnarci all'indifferenza, all'ostilitàgli altri, alle guerre, all'odio, alle disuguaglianze, alla paura del futuro chiudendoci in noi stessi. Il mondo cambia se noi cambiamo, ...A Lisbona i forlivesi pellegrini parteciperanno al programma dellache prevede momenti di ... Non possiamo rassegnarci all'indifferenza, all'ostilitàgli altri, alle guerre, all'odio, alle ...... dopo la visita all'eremo di Montserrat il viaggio proseguiràBarcellona con una sosta ad ... Agli appuntamenti promossi in diocesi in preparazione allail presule, rivolgendosi ai giovani, ha ...

Verso la Gmg di Lisbona, il Papa ai giovani: «Buona strada» Romasette.it

Ultimi ritocchi organizzativi, un controllo finale agli zaini e al kit del “pellegrino”, ma sono praticamente pronti i 250 giovani trentini partecipanti alla Giornata Mondiale della Gioventù, in ...“In fretta” verso Lisbona. È iniziato oggi il viaggio che porterà 27 giovani dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace, provenienti da diverse realtà parrocchiali, verso la Giornata ...