Verratti e gli altri | perché il mercato preoccupa Mancini

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 luglio 2023) Non è un'estate semplice per Roberto, stretto tra la ristrutturazione del settore tecnico della Figc e l'esigenza da settembre di non sbagliare più un colpo sulla strada dell'Europeo di Germania. La mancata qualificazione non è all'ordine del giorno, ma non lo era nemmeno nell'autunno del 2021 quando il calcio italiano è passato, nell'arco di pochi mesi, dall'euforia di Wembley alla depressione post Macedonia e, dunque, è bene non dare nulla per scontato. Anchela sconfitta contro l'Inghilterra costringe a non prendere sotto gamba Macedonia del Nord (proprio lei) e Ucraina che a settembre saranno le avversarie degli azzurri. Settembre, il mese storicamente più complicato per la nazionale che arriva scarsa di preparazione ad appuntamenti spesso decisivi. Il ct sta seguendo a distanza le notizie che gli porta il ...