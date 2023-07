Vernio | torna la festa della Misericordia al parco dell' Albereta

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dal 31 luglio al 6 agosto ogni sera tortelli, grigliate e pizze. Il ricavato servirà ad acquistare una nuova ambulanza per il 118

Dal 31 luglio al 6 agosto ogni sera tortelli, grigliate e pizze. Il ricavato servirà ad acquistare una nuova ambulanza per il 118... fermato 5 Novembre 2013- Giornata Europea dei Parchi 2013 16 Maggio 2013 Ti potrebbe interessare Chiudi Performing Arts festival.a Piombino CONTAMINA, il festival dedicato alla ...Anche il Comune diha aperto un cantiere per risistemare la viabilità intorno a piazza della ... Morganti, intanto,a chiedere a Trenitalia di potenziare le corse dei treni con destinazione ...Dal 31 luglio al 6 agosto ogni sera tortelli, grigliate e pizze. Il ricavato servirà ad acquistare una nuova ambulanza per il 118 ...