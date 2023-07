Vera conoscenza e vera evoluzione | epistemologia degli anni Duemila

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 27 luglio 2023) Già dall’epoca lontana della Critica della Ragion Pura kantiana, ma anche ben prima di Kant, l’uomo s’interroga sui diversi meccanismi della formazione della, attraverso la ricerca delle possibili regole che disciplinerebbero, più o meno autonomamente, il nostro pensiero scientifico. Concetti qualie gnoseologia, pressappoco interscambiabili tra loro, impegnano i filosofi e si riversano nel campo di contesa teorica sui metodi e le ragioni della scienza. In una materia così vasta e affascinante, tuttavia, è assai facile perdere di vista la via maestra, giungendo a discutere del nulla o poco più. La mia indole razionalmente ed orgogliosamente conservatrice e l’insopprimibile tendenza a raffrontare come si viva oggi e come si vivesse ieri o ieri l’altro, mi spinge ad alcune considerazioni che potrebbero esservi di spunto per ...