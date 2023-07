Venezia | bimbo di 2 anni precipita dal terzo piano | salvo per miracolo

I sanitari, giunti in brevissimo tempo, hanno stabilizzato ile lo hanno portato in ospedale. L'ospite dell'albergo ha poi reso testimonianza alla polizia locale di, intervenuta per i ...... diceva commossa Maria (questo, come quello di Luca, è un nome inventato a tutela del), mamma ... la coppia, dopo averne avuto notizia e indicazione dal Tribunale dei minorenni di, ha ...Questi includono negozi a, Roma, Firenze, Milano e Napoli, con le aperture più recenti di ...e UPIM. "Vogliamo continuare a ispirare i nostri clienti attraverso prodotti che stabiliscono ...

Venezia, bimbo di due anni cade dal balcone al terzo piano: ferito, ma non in pericolo di vita TGR Veneto

Così un bimbo di appena due anni è precipitato giù dal terzo piano di una palazzina a Marghera, vicino a Venezia. Il piccolo è finito in strada cadendo per 10 metri. Le sue condizioni sono gravi ma ...Tragedia sfiorata a Marghera (Venezia), dove un bimbo di due anni è caduto dal terrazzo di casa, al terzo piano di un palazzo ...