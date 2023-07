Vasco Rossi “stufo” dell’assedio dei fan | “Sono disponibile | non a disposizione”

Il 4 agosto, poi, sarà la volta della tribute band di, 'Stupendo'. Il 5 agosto l'atteso Palio del fantasma, mentre la serie di iniziative sarà chiusa la sera successiva dalla cena sotto ...Band raramente ripropone le canzoni die Ligabue, preferendo quelle di Battisti, Mina o grandi successi anni '70, col risultato che il sound di questa formazione risulta molto originale, ...ZOCCA (Modena) - Continua il pellegrinaggio dei fan a Zocca alla ricerca diin vacanza nella sua casa di Verucchia. Nei fine settimana sono diverse centinaia ma anche in un qualsiasi giorno lavorativo i fan dia Zocca non mancano mai. Durante il ...

Lo sfogo di Vasco Rossi assediato a Zocca: «Anche io ho bisogno della mia normalità» Open

''Sono disponibile, non a disposizione''. Così’ Vasco Rossi, in vacanza a Zocca, il paese dove è nato e dove va risposarsi dopo una tournée ogni estate, in una intervista… Leggi ...Prima la reprimenda, poi il decalogo dei bodyguard: "Fuori da casa sua ci sono fiumi di persone soprattutto nei week end" . Il sindaco Ropa: "Ricordate sempre che lui qui in vacanza".