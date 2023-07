Vasco Rossi “stufo” dell’assedio dei fan | “Sono disponibile | non a disposizione”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 27 luglio 2023)ha chiuso da poco un tour trionfale che lo ha portato in cinque città italiane: Rimini, Bologna, Roma, Palermo e Salerno. Il “Live” ha registrato 11 date sold out riunendo 450mila persone. Il rocker si gode adesso il meritato riposo nella sua Zocca tra passeggiate in bici, camminate tra i boschi e giocate a carte con gli amici di una vita. L’unico problema è la mancanza di privacy e l’assedio dei fan che a 71 anni cominciano a pesargli. E’ lui stesso a lamentarsene in un’intervista rilasciata a “La Stampa”. “, non a– dice – Mi fa piacere far piacere a chi viene qui, ma non è che qualcuno, per il fatto che viene dalla Sicilia o da un altro posto lontano, possa pretendere un autografo”....